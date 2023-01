Straffe beelden van gigantische waterlekken in rand rond Brussel: wateronderbrekingen in meerdere gemeenten

De lekken situeerden zich op de toevoersleiding van Farys in Drogenbos, Dilbeek, in de Vrijthout in Asse en op de Drogenbossesteenweg in Ukkel. “Wij doen beroep op deze leiding om water te voorzien aan Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw”, laat De Watergroep, dat instaat voor de lokale distributie, weten. “Bewoners van deze gemeenten kunnen op dit moment dan ook hinder ondervinden. Het gaat dan om lagere druk of wateronderbrekingen. Momenteel moeten wij zelf wachten op een herstel van de lekken, maar intussen herschakelen we het leidingnet om via andere wegen water tot bij de betrokken klanten te brengen. We doen hiervoor ook beroep op extra waterleveringen via andere waterbedrijven.”