Straf! Assese jongeren krijgen 214 mensen op Lijnbus 214. “Limiet ligt normaal op 154”, lacht chauffeur Kelly

Het bestuur van Asse wil deze maand te weten komen hoe de inwoners over hun gemeente denken en lanceert daarom twee verschillende soorten bevragingen. Een eerste voor de volwassenen, waarvan de resultaten zullen dienen als input voor de omgevingsanalyse. Een soortgelijke bevraging vond in 2017 al plaats en bracht aan het licht wat er goed en minder goed liep in de verschillende buurten. Op basis van deze inzichten kwam er bijvoorbeeld extra sport- en speelruimte voor kinderen en jongeren, maar het bestuur zegt ook heel wat inspanningen geleverd te hebben om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren. “Zes jaar later willen we onze inwoners graag opnieuw horen”, klinkt het. “Op die manier kunnen we de resultaten naast deze van de vorige bevraging leggen, maar ook naast de resultaten van Vlaanderen.” Deelnemers maken bovendien kans op één van de tien geschenkbonnen ter waarde van honderd euro.

En gelijktijdig loopt er ook nog een jongerenbevraging, onder de noemer Jonk. “Omdat we het label van kind- en jeugdvriendelijke gemeente willen”, luidt het. “Daarom moeten we aantonen dat we veel moeite doen om kinderen en jongeren een fijne leefomgeving te bieden. We willen dus weten of zij zich hier écht goed in hun vel voelen. Voelen ze zich gehoord in de maatschappij? Voelen ze zich veilig en gesteund, zowel thuis, op school als in hun buurt? De vragen stellen we gericht via chat, terwijl er in de zomer nog babbelsessies volgen. Deelnemers kunnen een leuke hoodie of bluetooth speaker winnen.”

Lijnbus volgepropt

En om de jongerenbevraging extra te promoten werd afgelopen weekend een bus van De Lijn ingeschakeld. “Tijdens een workshop werd nagedacht welke filmpjes gemaakt kunnen worden om de jongeren op sociale media te bereiken”, zegt jeugdschepen Johan De Rop. “Eén van de deelnemers kwam met het idee om 214 jongeren op Lijnbus 214 te krijgen, een populaire lijn hier in Asse bij vooral schoolhinderen.” En zo geschiedde: meer dan 150 leden van jeugdbewegingen verzamelden zondagnamiddag aan ‘t Jass om zo een bus te kunnen vullen. Om aan het juiste aantal te geraken werden nog enkele tientallen carnavalisten en ouders gevraagd om ook even mee op te stappen. Zo werd de kaap van 214 ‘reizigers’ gehaald. “Fantastisch toch”, lacht chauffeur Kelly De Bruycker (47). “Op zestien jaar tijd is het de eerste keer dat mijn bus zo extreem gevuld zat. Ik zou er zelfs nog mee durven rijden, maar veilig kan je dat niet noemen. Er zaten zelfs al vier kinderen rondom mijn stuur. Het maximaal aantal reizigers, zowel staand als zittend, is 154. Dit was dus veel te veel. Maar het was een fijne afsluiter van dienst. Daarvoor doe je het toch, om de mensen blij te maken? Mijn job doe ik sowieso al heel graag, maar als je dan nu zag hoe plezant de kinderen het vonden geeft dat nog meer voldoening.”

Beide bevragingen lopen van 1 tot en met 31 maart via asse.be/doemee. Een papieren versie is te verkrijgen in het gemeentehuis, of kan aangevraagd worden via klantencontactcenter@asse.be of 02/454.19.19.

