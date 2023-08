Straattheater in rijdende circustent tijdens autoloze zondag

Tijdens autoloze zondag in Asse wordt uitgepakt met een rijdende circustent van straattheatercompagnie Cirqumstancia. In de tent ervaren de bezoekers een korte goochel- en mentalismeshow. In de ruimte is er plaats voor 5 à 10 personen van alle mogelijke leeftijden. Toegang is gratis