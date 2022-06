Speelpleintje Kobbegem verhuist naar centrum

“Via die bevraging wilden we te weten komen welke speelelementen zeker aanwezig moeten zijn”, klinkt het. “Later organiseerden we ook nog een meedenkmoment. Groene ruimte met natuurlijke uitstraling bleek belangrijk te zijn. Een gezellige en open plek, waar ruimte is voor spel en rust en dat in een veilige en nette omgeving. In de top 3 van de kinderen noteren we de vraag naar schommelen, glijden, klimmen/touwen/springen.”