Sien (21) op zoek naar 50.000 euro voor app Sendwich: “Willen uitbreiden naar Wallonië en het buitenland”

AsseHet gaat Sien De Vriese (21) uit Asse voor de wind. In 2020 lanceerde ze de app Sendwich, in de eerste plaats een platform voor scholen en leerlingen om makkelijk broodjes of een lunch te bestellen bij een aangesloten leverancier. Via het platform behoudt de school ook een bepaalde controle over wat besteld kan worden en bij welke leverancier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Deliveroo en Takeaway. Nu is ze op zoek naar minstens 50.000 euro. “Om nog verder uit te breiden in Vlaanderen, maar ik heb ook mijn pijlen gericht op Wallonië en zelfs het buitenland”, zegt de jonge onderneemster.

De Vriese volgde les op Don Bosco in Groot-Bijgaarden en raakte gefrustreerd door de omslachtige manier waarop broodjes voor de middagpauze besteld moesten worden. Dat kan beter, dacht ze. En dus ontwikkelde ze zelf een app. “Een platform die scholen, leerlingen en leveranciers verbindt”, zegt ze. “Leerlingen kunnen bestellen bij leveranciers die gekozen zijn door de school. Uniek in vergelijking met Deliveroo en Takeaway is dat scholen zelf controle behouden. Ze kunnen niet alleen de leveranciers kiezen, maar ook bepaalde producten uitsluiten. Niet onbelangrijk als er bijvoorbeeld wekelijks een gezonde dag is. Het ontwikkelen van de app duurde zes maanden en in maart 2020 werd hij getest op mijn school. Een week maar, want toen gingen de scholen dicht omwille van corona. De laatste twee jaar waren dus met veel ups en downs.”

Maar corona bracht ook een mentaliteitswijziging teweeg die in het voordeel van Sien is. “Aanschuiven om een broodje te bestellen veroorzaakte samentroepen van leerlingen en gebruik van cash geld was ook niet ideaal”, zegt ze. “Scholen begonnen zo de voordelen in Sendwich te zien. Velen lieten weten dat ze door de sluitingen nu nog niet in zee met ons wilden gaan, maar wel na de coronapandemie. En intussen zijn al een zestal scholen uit heel Vlaanderen aangesloten. Enkele rond Antwerpen zoals Merksem, maar ook scholen uit Ieper, Lier en Vilvoorde zijn al lid. En er zijn ook al twee bedrijven die op het punt staan om in te tekenen. Daar is de controlefunctie dan minder belangrijk dan bij de scholen.”

Na de moeilijke coronajaren begint het Sendwich dus eindelijk voor de wind te gaan. “Maar voorlopig is Sendwich echt iets familiaal”, vertelt Sien. “Voor mij is dit mijn hoofdberoep en de andere leden van mijn gezin zijn mede-aandeelhouders. Dat willen we ook zo houden, maar toch is er extra geld nodig zonder dat we aandelen uit handen willen geven. Zo kwam ik bij WinWinner terecht, een platform voor crowdleningen. Investeerders kunnen via daar geld aan ons lenen dat we dan terug afbetalen. En zelfs moest Sendwich nog mislukken, dan zijn de investeerders via WinWinner zeker dat ze dertig procent van hun bedrag terugkrijgen.”

Concreet is Sien op zoek naar ministens 50.000 euro en maximaal 150.000 euro. “Om Sendwich verder te professionaliseren”, klinkt het. “In de eerste plaats willen we het geld aan de marketing besteden. De website heb ik bijvoorbeeld zelf gemaakt, maar die kan beter en we willen ook werk maken van een reclamecampagne. Op termijn is het aannemen van werknemers ook een plan. Onder meer iemand die Franstalig is om uit te kunnen breiden naar Wallonië. En we willen ook naar het buitenland trekken. Scholen in Engeland werken bijvoorbeeld op dezelfde manier als Belgische scholen om lunch te bestellen. In Nederland is er bijvoorbeeld al geen markt voor Sendwich.”