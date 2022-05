Scouts en schoolfeest zorgen voor aangepaste verkeerssituatie in Asse

Het schoolfeest van GLS De Regenboog vindt plaats op zaterdag 21 mei tussen 9 en 22 uur. Daarom geldt er in de Noorderlaan vanaf 11 uur een parkeerverbod van aan de parking aan de Brusselsesteenweg tot aan de parking van Den Horinck. Bij slecht weer wordt de Noorderlaan voor een deel zelfs volledig afgesloten voor alle verkeer. Die beslissing nam de gemeente omdat er op hetzelfde moment ook activiteiten zijn in Den Horinck en in de gemeentelijke feestzaal. Als de Noorderlaan effectief wordt afgesloten, is er een omleiding via de Brusselsesteenweg, de Fr. Timmermansstraat, de Kloosterstraat en de Nachtegaallaan. In de andere richting moet het verkeer omrijden via de Nachtegaallaan, de Laarbeeklaan en de Brusselsesteenweg.