Schaamteloze inbraak bij rouwcentrum Van Hemelrijck: “Overledenen en hun bezittingen lieten ze gelukkig ongemoeid”

Wanneer de inbraak precies werd gepleegd is nog onduidelijk. Onder meer daarom zijn ze bij het rouwcentrum op zoek naar eventuele getuigen. “We hadden maandagavond nog een begroeting waardoor we rond 20.30 uur gestart zijn met afsluiten”, zegt Marijke Van Laeken. “En rond 8.50 uur arriveerden we hier opnieuw. De inbraak moet dus tussen die twee tijdstippen gepleegd zijn. Bij onze aankomst hadden we eerst zelfs niets in de gaten. Pas aan het bureau stelden we vast dat er ongewenst bezoek was geweest. Kasten en lades werden binnenstebuiten gekeerd. Drie grote iMac’s van 27 inch zijn meegenomen, samen met twee MacBook’s en twee iPads. Er waren ook nog enkele net ontvangen voorschotten aanwezig waardoor de daders ook 6.000 euro cash konden meenemen. En het jammere is dat de computers waren afgeschreven waardoor we ook niet op de verzekering kunnen rekenen.”

De daders konden zich toegang verschaffen langs een ruit aan de zijkant. Op die plek helt het terrein af en is een muur aanwezig waardoor de daders het raam buiten het zicht van passanten op de steenweg konden uitvoeren. “En binnen is er ook veel modder aantroffen”, weet Van Laeken. “Vermoedelijk kwamen ze dus via de achterliggende weilanden. Daar loopt ook een voetweg die uitgeeft op de Terlindenweg. Eens ze binnenkwamen via onze showroom waar de kisten staan trokken ze onmiddellijk naar boven richting het bureau. Ze lieten het mortuarium en andere ruimtes gelukkig ongemoeid. Het getuigt van heel weinig respect dat ze inbreken in een rouwcentrum, maar dat fatsoen hadden ze dan toch nog. Het is ook de eerste keer sinds mijn man in 1992 begon dat we geconfronteerd worden met een inbraak.” Het labo kwam ter plaatse voor een sporenopname. Daaruit blijkt dat de daders wollen handschoenen dragen. “En ze moeten toch ook wel met een paar geweest zijn”, luidt het. “Alleen kan je al die computers niet dragen.”

De werking van het rouwcentrum komt alleszins niet in het gedrang. “Gelukkig werken we met een server en zijn er dus geen gegevens verloren gegaan”, weet Van Laeken. “En onze schoondochter neemt haar laptop telkens mee naar huis waardoor we ook nog over alle programma’s beschikken. Voor de families stellen er zich dus geen problemen en dat is voor ons al heel belangrijk. Al de rest is vooral zeer lastig. De gestolen apparaten hebben we alleszins al geblokkeerd dus daar zijn ze niet veel mee. Net daarom vinden we het raar dat ze dat meenamen. Ook de politie vond het vreemd dat ze al die toestellen hebben meegenomen.” Wie tips heeft over de inbraak of iets verdacht heeft opgemerkt kan contact opnemen met de lokale politiezone AMOW.