Ruitershop Verhulst met handen in het haar: “Dertig procent minder omzet”

Om verkeer in beide richtingen continu toe te laten, moet het verkeer richting Affligem over de rijstrook die normaal gezien bestemd is voor het verkeer dat richting Asse gaat. Het verkeer richting Asse moet dan weer over de parkeerstrook. En daar knelt het schoentje. “Men beseft niet welke impact het wegnemen van die parkeerstrook heeft”, klinkt het. “De mensen die hier wonen, moeten ook parkeren en dus is er geen plaats meer voor klanten. Mensen die willen langskomen, rijden gewoon verder. En zelf heb ik wel een webshop, maar concurreren tegen de grote spelers kan ik niet. En op een compensatie heb ik geen recht. Aangezien het om een gewestweg gaat, is de Vlaamse overheid bevoegd, maar als zij voor aanvang geen brief stuurden waarin staat dat je in aanmerking komt, mag je het vergeten. Intussen is het dus afwachten, maar hoe lang we hier nog problemen zitten, is onduidelijk. Communicatie is er niet. In eerste instantie werd ons gezegd dat de werken drie weken gingen duren, maar intussen zitten we al aan zeven. Alleszins niet leuk na de coronaperiode. Ik ben hier al 28 jaar aanwezig, maar het is nu op korte tijd de derde keer dat ik hier met wegenwerken geconfronteerd word. Maar goed, ik ga mij niet laat kennen en sla er mij wel door.”