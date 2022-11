Rotonde in Zellik-centrum wordt opnieuw toegankelijk voor verkeer

Tijdens deze fase kan het verkeer vanuit de Vliegwezenlaan richting Zellik via het linkerrijvak van de Brusselsesteenweg rijden. Verkeer in tegengestelde richting is niet mogelijk tussen de fontein en de Vliegwezenlaan. Omrijden kan dan via de Zuiderlaan en de Pontbeek. De bewoners van de Henri Rosseelslaan kunnen zowel via de Brusselsesteenweg (enkel richting Zellik) als via Wilde Rozenlaan ontsluiten. In de Openveldstraat, A. De Deckerstraat, Fr. Thirrystraat, Vinkenlaan, Baron J. Greindllaan, Kerklaan, T. Coppensstraat en C. Van Malderenstraat wordt de situatie genormaliseerd. Sint Quirinuslaan wordt doodlopend ter hoogte van de werf om de handelaars beter bereikbaar te maken. Ter hoogte van de werkzones en op de omleidingsroute geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u en Waar nodig zal een parkeerverbod van kracht zijn. Voor de fietsers verloopt de omleiding in beide richtingen via Frans Thirrystraat en Galgenberg.