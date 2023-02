Restaurantbezoek in Asse gepland? Dan maak je kans op geschenkbon van 100 euro

Dilbeek LEVENSVER­HAAL. Emile ‘pappy’ Van Bellinghen (70) van het legendari­sche Salons The Lord overleden: BV’s, standing en klasse beheersten zijn leven

In het ziekenhuis is afgelopen week Emile Van Bellinghen op zeventigjarige leeftijd overleden. De man was al langer op de sukkel met zijn gezondheid en werd in zijn appartement in Sint-Jans-Molenbeek dagelijks bijgestaan door zijn echtgenoot Walter Bortel (75). In The Lord in Schepdaal ontvingen ze samen de groten der aarde, van koningin Mathilde en Demis Roussos tot Jean-Claude Van Damme en Fats Domino. “Het vuurwerkje aan een fles champagne hebben wij geïntroduceerd”, zei hij ons enkele weken terug nog.

