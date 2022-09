Reiziger filmt sms’ende chauffeur van De Lijn: “Er zullen gepaste maatregelen volgen”

Het filmpje dook deze week op op de sociale nieuws- en netwerksite Reddit. Een reiziger filmt hoe een chauffeur aanschuift in een file voor een verkeerslicht en ondertussen duchtig zit te typen op zijn smartphone. “De filmer bezorgde ons de beelden via de klantendienst”, zegt Karen Van der Sype, woordvoerster bij De Lijn. “De feiten deden zich afgelopen dinsdag rond 16.45 uur voor op lijn 214 tussen Aalst en Brussel. Aan de hand van die informatie konden we de chauffeur identificeren. Hij zal uiteraard uitgenodigd worden voor een gesprek waarbij gewezen zal worden op de grove verkeersinbreuk die hij pleegde. Je gsm achter het stuur gebruiken is bij wet verboden, maar los daarvan gaat het om totaal onacceptabel gedrag. Er zullen dan ook gepaste maatregelen worden genomen. We willen benadrukken dat de stipte naleving van het verkeersreglement samen met de veiligheid van onze reizigers altijd prioritair is. Dergelijk gedrag kan dus niet getolereerd worden.”