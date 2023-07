Regenbuien, maar soms ook zon in Asse vandaag

Na Ninove proberen malafide klusjesman­nen nu ook inwoners in Aalst op te lichten

In Hofstade bij Aalst werden er verschillende meldingen gemaakt van malafide klusjesmannen die je dak of oprit willen herstellen, maar daarna het werk niet uitvoeren en met je geld verdwijnen. Deze praktijk is bekend, en werd recent ook toegepast in Ninove. De politie is op de hoogte en waarschuwt ook inwoners om hier niet op in te gaan.