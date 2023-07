YouTuber en influencer Average Rob lanceert ‘Stra­va-challenge’: “Route is ode aan België en knipoog naar Nationale Feestdag”

Hij finishte vorige maand een veel besproken ‘Ironman’ in Oostenrijk en daagde twee weken geleden nog wielrenner Jasper Philipssen uit in de Tour De France. Nu brengt YouTube-fenomeen Rob Van Impe, alias ‘Average Rob’, een ode aan België met een Strava-challenge van zijn eigen pilsmerk ‘Tout Bien’. Van Impe reed dinsdag maar liefst 200 kilometer, met tussendoor enkele bezoekjes aan iconische markeringen in België. Ontdek hier zijn parcours.