RECONSTRUCTIE. Man die zich hele dag opsluit in appartement is geen onbekende voor politie: “Broer en moeder gingen lopen voor zijn geweld”

Stem de mooiste Aalsterse liedjes in de ‘Top 053': “Aanslui­tend een nostalgi­sche fuif in Cinema”

Stem nu mee voor de 3de editie van de Top 053. Wie verovert na Technotronic (2021) en Natural Born Deejays (2022) de felbegeerde eerste plaats? Dat ontdek je op zaterdag 1 april in de Foyer van De Werf, of live via de online stream. Aansluitend is er ook een allereerste Top 053 TD, een nostalgische fuif met muziek van de jaren ‘80 tot ‘00 gebracht door Aalsterse dj’s van vroeger en nu.