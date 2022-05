Quads, 4x4's en motoren voortaan verboden op trage wegen in Asse: “Boete van 116 euro voor overtreders”

Groen-raadslid Cecile Sillis bracht het voorstel op de gemeenteraad van juni vorig jaar al ter sprake. “Zoals in vele gemeenten vinden we ook in Asse steeds vaker motoren, terreinwagens en quads op landelijke wegen”, zegt ze. “Tot ongenoegen van buurtbewoners, maar ook van wandelaars, fietsers, ruiters en ook landbouwers. De paden worden stuk gereden en omgetoverd tot modderpoelen terwijl het ook lawaaihinder teweeg brengt. Ik stelde daarom vorig jaar voor om in het belang van de veiligheid en het comfort van iedereen een lijst op te maken van de problematische trage wegen waar duidelijk te zien is dat ze gebruikt worden gemotoriseerde twee- of vierwielers. Een aanvullend reglement op het wegverkeer drong zich op.”

Het gemeentebestuur heeft nu gehoor gegeven aan die oproep. “Het klopt dat er geregeld quads en 4x4-voertuigen gesignaleerd worden op diverse buurt- en voetwegen in onze gemeente”, klinkt het. “Deze voertuigen zorgen voor enerzijds geluidsoverlast en anderzijds voor beschadiging van de paden. Om ervoor te zorgen dat wandelaars, fietsers en ruiters in alle rust kunnen genieten van de natuur, beslisten we om diverse buurt- en voetwegen enkel voor te behouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters en fietsers. Het gaat hierbij onder andere over wandelwegen nabij en rond het Kartelobos.”

Politiecontroles

In totaal komen er een 25-tal verkeersborden die de maatregel bekrachtigen. “Het geeft ons de mogelijkheid om overtreders ook effectief te gaan bestraffen”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Dat was tot nu niet mogelijk. Een belangrijke stap in de handhaving. Maar het spreekt voor zich dat we niet aan elke trage weg 24 uur per dag een agent kunnen zetten. De politie zal hier nu de komende dagen en weken vaker patrouilleren, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij buurtbewoners en gebruikers van de wegen om de politie te bellen in geval van overtredingen.” Het negeren van de signalisatie is een overtreding van de tweede graad en komt neer op een boete van 116 euro. Omgekeerd klagen motorcrossers en liefhebbers van 4x4-voertuigen regelmatig aan dat zij geen plek meer krijgen om hun hobby uit te oefenen. “Maar zij kunnen terecht op de verharde openbare weg”, klinkt het nog. “Er bestaan circuits, maar niet in de buurt. Ooit werd het plan opgevat om één circuit of plek per provincie op te richten, maar er was geen enkele gemeente die dag zag zitten.”