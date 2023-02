Procureur voert persoonlijk gesprek met slachtoffers van wie dossier geseponeerd werd

Op 22 februari is het Dag van het Slachtoffer, een dag waarop organisatie uit heel Europa aandacht vragen voor de rechten van slachtoffers en hun nabestaanden. Naar aanleiding van deze dag vestigt het parket Halle-Vilvoorde de aandacht op een project waarbij slachtoffers van wie het dossier geseponeerd werd een persoonlijk gesprek krijgen. “Het project werd op 1 november 2021 opgestart met als voornaamste bedoeling de slachtoffers in delicate dossiers die geseponeerd werden uit te nodigen voor een gesprek met procureur des Konings Ine Van Wymersch”, klinkt het. “Het doel van deze gesprekken is slachtoffers en hun familie meer duiding te geven rond hoe het onderzoek is verlopen en waarom beslist werd het dossier in kwestie te seponeren. Als parket zijn we niet blind voor de impact die een seponeringsbeslissing kan hebben op een slachtoffer en zijn ofhaar familie, maar willen we net dit moment aangrijpen als opportuniteit om de betrokkenen uit te nodigen en het, soms moeilijke, gesprek aan te gaan.”

Magistraten die een seponeringsbeslissing nemen in een dossier en daarbij aanvoelen dat deze beslissing hard kan aankomen bij het slachtoffer, kunnen het dossier in kwestie aanmelden bij de procureur des Konings en het projectteam. Zij analyseren vervolgens het dossier en nemen daarna het initiatief om het slachtoffer of eventuele nabestaanden en familieleden te ontmoeten. Slachtoffers krijgen steeds de mogelijkheid om zich te laten begeleiden door een vertrouwenspersoon, een raadsman of de dienst slachtofferonthaal.

Zes gesprekken

Sinds de start van het project werden op deze manier tien dossiers behandeld. Zes gesprekken werden aangegaan en in vier dossiers verkozen de betrokkenen dus om niet in te gaan op de uitnodiging van het parket. De feiten in deze dossiers zijn erg uiteenlopend. Het gaat onder andere over intrafamiliaal geweld, belaging, aanranding van de eerbaarheid of (on)opzettelijke slagen en verwondingen al dan niet met de dood tot gevolg. De dossiers werden geseponeerd omdat er onvoldoende bewijzen waren, omdat de dader onbekend bleef of omdat het onderzoek uitwees dat de feiten geen misdrijf uitmaakten.

“Over het algemeen merken we dat slachtoffers dit initiatief appreciëren en met een overwegend positief gevoel naar huis gaan. Het is uiteraard niet makkelijk voor de betrokkenen om te horen waarom hun dossiers werden geseponeerd, maar we merken dat, na het gesprek, de slachtoffers de beslissing begrijpen. Ze geven aan dat het gevoel gehoord en erkend te worden zeer belangrijk is voor hen. Tevens helpt dit initiatief hen bij het verwerkingsproces. Ook intern wordt het project goed onthaald. We evalueren regelmatig en bekijken of we de mogelijkheden van deze werkwijze in de toekomst nog kunnen uitbreiden naar andere types dossiers.”

