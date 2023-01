Prijzen voor huizen blijven fors stijgen in Asse, appartementsprijzen blijven gelijk

Aalst Onderwijs­sche­pen Karim Van Overmeire (N-VA): “Geen voorstan­der van het digitaal aanmelden in secundaire scholen”

De schepen van Onderwijs in Aalst, Karim Van Overmeire (N-VA), is niet blij met de invoering van het online aanmelden bij het inschrijven in het secundair onderwijs. Wie zijn kind wil inschrijven in het secundair onderwijs in Aalst, doet dat vanaf 2023 op een digitale manier.

14:36