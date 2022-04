Preventieadviseurs verzamelen bij Haviland

Intercommunale Haviland was de gastheer voor een nieuwe ‘Dag van de Preventieadviseur’. Meer dan veertig preventieadviseurs kwamen samen uit alle hoeken van Vlaanderen om er te leren van elkaar. De focus lag er op netwerking, ervaringsuitwisseling en kennisdeling over actuele onderwerpen. Het overleg draagt in bij tot een welzijns- en preventiebeleid in meer dan 250 lokale besturen en organisaties in Vlaanderen. “Lokale besturen en overheidsorganisaties evolueren mee met maatschappelijke, professionele en bestuurlijke tendensen. Preventieadviseurs worden zo steeds geconfronteerd met nieuwe vraagstukken en uitdagingen”, zegt Marc Smolders, preventieadviseur bij intercommunale Haviland en één van de initiatiefnemers van het overleg.