Politiezone AMOW test wagen op waterstof uit

Elektrische wagens en al zeker hybridewagens hebben de afgelopen jaren hun weg al naar de verschillende politiezones in ons land gevonden, maar politiezone AMOW gaat nu ook de baan op met een auto die waterstof rijdt. Het gaat om een Toyota Mirai, samen met de Hyundai Nexo de enige twee auto’s die op waterstof rijden én in ons land leverbaar zijn. “We zijn de omslag naar CO2-vrije voertuigen volop aan het voorbereiden”, zegt commissaris Fred Scrayen. “In het voorjaar van volgend jaar zal het nieuwe commissariaat op de Asphaltcosite in gebruik worden genomen en daar zullen tal van laadpalen voor elektrische voertuigen worden geplaatst. Het gebouw zelf zal overigens quasi energieneutraal zijn waarbij we fossiele brandstoffen bannen. Maar naast elektriciteit testen we bij onze wagens ook andere alternatieven uit, zoals rijden op waterstof. Elk alternatief wordt getest en analyseren we door het opstellen van de voor- en nadelen.”