Politiezone AMOW houdt controleactie tegen illegale economie

Ternat CC De Ploter blaast 40 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd

Dit weekend is de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen van CC De Ploter in Sint-Katherina-Lombeek van start gegaan. Het wordt duidelijk een seizoen om nooit te vergeten. Het cultureel centrum, dat één van de eerste in Vlaanderen was, blaast veertig kaarsjes uit. Om die verjaardag te vieren staat de Ternattenaar tal van leuke initiatieven te wachten.

12 juni