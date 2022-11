Politiezone AMOW brengt groet aan vermoorde collega: “Koester geen haat en wees voorzichtig”

In Borgworm is vandaag afscheid genomen van agent Thomas die om leven kwam bij een aanval in Schaarbeek. Bij de start van de ceremonie om 11 uur werd door collega’s in het hele land één minuut stilte gehouden als eerbetoon aan hun overleden collega. Dat was ook het geval aan het commissariaat van de politiezone AMOW in de industriezone Z.5 Mollem. Korpschef Kurt Tirez stuurde naar aanleiding van de feiten ook een communicatie naar alle medewerkers. Hij noemt het dramatische en verschrikkelijke feiten. “Ik geloof erin dat de bevolking jullie inzet meer dan waardeert”, steekt hij zijn mensen een hart onder de riem. “Ik ben er zeker van dat onze bestuurlijke en justitiële overheden het beste met de politie voor hebben. Hoe erg deze feiten ook zijn doe ik een oproep om jullie opdrachten zo sereen mogelijk uit te voeren, geen haat te koesteren tegenover geen enkele bevolkingsgroep en ten allen tijde professioneel te handelen. Hoe verachtelijk deze aanslag ook is, het blijft een eenmalig feit van een gestoorde persoon met letale gevolgen. Met dit schrijven breng ik mijn waardering voor jullie werk nogmaals naar voor. Zowel de burgemeesters als de raadsleden waarderen jullie werk. Ik vraag jullie ook de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na te leven en de oefeningen geweldsbeheersing in de praktijk te brengen. Voor zover als mogelijk raad ik aan om de bodycams te dragen. Mensen die het moeilijk hebben of nood hebben aan een gesprek kunnen terecht bij het stress-team van de federale politie.”