Politie en inspectie stellen 29 inbreuken vast bij 24 handelszaken

Dilbeek/Roosdaal/Asse Dit weekend organi­seert Velt de Velt-ecotuinda­gen

Op 4, 5 en 6 juni organiseert Velt (Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren) de Velt-ecotuindagen. In totaal stellen meer dan 200 tuineigenaars in Vlaanderen en Nederland hun ecologische tuin open voor het publiek. Dat is in onze streek zo ook het geval op 3 plaatsen in Dilbeek alsook eentje in Asse en Roosdaal.

3 juni