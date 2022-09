Politie arresteert drie inbrekers in Asse

De politie ontving maandagnacht oproepen voor een inbraak en een inbraakpoging. Verschillende ploegen gingen ter plaatse en konden uiteindelijk twee verdachten in de buurt aantreffen. Later werd ook een derde verdachte gearresteerd. Het gaat om Algerijnen van 25, 34 en 35 jaar zonder vast adres in ons land. Ze worden gelinkt aan verschillende inbraken in Asse, onder meer in de Vaal en in de Lindendries. Het trio werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde en verscheen voor de onderzoeksrechter. Of hij de drie mannen heeft aangehouden is niet duidelijk.