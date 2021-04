Padeloorlog eindigt mogelijk bij Raad van State: “Sabine Appelmans moest winnen, dat stond al lang vast”

Brussegem Verstoten veulentje en pony die miskraam had vinden nieuwe thuis bij elkaar: “Mirakel dat Patatje weer de moederrol opneemt”

20 april Een maand geleden brachten we het schrijnende verhaal over shetlandpony Patatje, de lieveling van de Merchtemse Manege Steenberg. De rouwende merrie had een miskraam gehad en eigenaar Eric Crekillie (46) was wanhopig op zoek naar een veulentje dat Patatje kon bemoederen. “We vonden er eentje in Zemst dat was verstoten door de moeder”, zegt hij. “Het valt een mirakel te noemen dat Patatje nu daar de moederrol voor opneemt.”