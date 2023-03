Overmoedige dieven riskeren fikse celstraf

Eindelijk oplossing voor filepro­bleem op afrit E40 in Affligem, maar eerst nog tot juli omleiding volgen

Na vele jaren komt er eindelijk een structurele oplossing voor het fileprobleem op afrit van de E40 in Affligem. De file op de afrit is nog steeds problematisch, ondanks eerdere aanpassingen aan de verkeerslichten. Dat leidde in 2020 helaas nog tot een dodelijk verkeersongeval. De werken aan een nieuw keerpunt starten op maandag 6 maart. Vanaf april volgt het verkeer een omleiding via het complex in Ternat. De werken duren volgens de huidige planning tot begin juli.