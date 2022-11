Oud-strijder (88) succesvol gereanimeerd tijdens 11 novemberviering

Dilbeek Tachtiger die dronken tegen boom knalt krijgt geen straf

Een tachtiger uit Dilbeek heeft geen straf gekregen van de politierechter in Halle nadat hij dronken een ongeval veroorzaakte. S. verloor de controle over het stuur en knalde met zijn wagen tegen een boom. De man raakte gelukkig niet gewond maar de politie stelde wel vast dat de chauffeur te veel gedronken had. Hoeveel de man gedronken had werd tijdens de behandeling van de zaak in de politierechtbank niet meegedeeld. In de rechtbank liet S., die 81 jaar was op het moment van de feiten, zich bij staan door zijn zoon. Die vertelde meteen dat zijn vader zijn rijbewijs na de onmiddellijke intrekking niet meer was gaan ophalen. “Omdat hij weet dat hij niet meer kan rijden”, vertelde de zoon. S. zelf vulde aan dat na een onderzoek bleek dat zijn zicht niet goed meer was. “Ik heb er vrede mee genomen”, zei de tachtiger zelf. Het rijbewijs zelf zal definitief ingetrokken worden en dat was voor rechter Johan Van Laethem voldoende om de man de gunst van de opschorting van straf te geven, ook al omdat de man al decennia lang rond reed zonder ook maar één veroordeling op te lopen.

9 november