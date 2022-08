Ook Asphaltcosite vervuild met PFAS: no regret-maatregelen op drie plekken in Asse

AsseOnderzoek heeft uitgewezen dat de boden van in totaal drie locaties in Asse ernstig verontreinigd zijn met PFAS. Eerder raakte dat al bekend voor de site van de voormalige brandweerkazerne en ook in het afvalwater van het PIVO werden PFAS-waarden gemeten. Daar komt nu de Asphaltcosite bij, de plek waar de nieuwe brandweerkazerne is.

Het onderzoek op de verschillende plekken in Asse is een gevolg van de beslissing van juni 2021 om alle locaties in kaar te brengen waar een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging is. In Asse vonden op vier locaties gericht verkennend bodemonderzoek plaats. Eerst het goede nieuws: op het terrein van FC Walfergem, waar ooit een grote brand woedde, zijn geen no regret-maatregelen nodig. Verder onderzoek is eveneens niet nodig.

Die no regret-maatregelen zijn wél nodig op drie andere plekken in Asse: het terrein van de brandweerkazerne op de Asphaltcosite, het terrein van de provinciale brandweerschool PIVO in Relegem en op het terrein van de voormalige brandweerkazerne in de Arsenaalstraat. “De meetresultaten op deze locaties tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater en/of het vaste deel van de aarde”, klinkt het. “Verder bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de verontreiniging verder in kaart te brengen, na te gaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu en om eventuele saneringsmaatregelen te bepalen.”

Maatregelen

In afwachting van de resultaten van deze bijkomende onderzoeken zijn er dus no regret-maatregelen van kracht. Inwoners die binnen een straal van honderd meter van de Arsenaalstraat en de Asphaltcosite wonen kregen al een brief met meer uitleg. Voor de inwoners van de Poverstraat zijn er geen no regret-maatregelen. Mensen die in een straal van vijfhonderd meter van deze drie locatie wonen mogen geen putwater als drinkwater gebruik, noch om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven.

