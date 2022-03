Ontwikkelingsmedewerkers bereiden zich voor op vijandige confrontaties dankzij ‘Kamp Waes’-training: “De fysieke scenario’s zijn levensechte situaties”

AsseZo’n 221 ontwikkelingsmedewerkers van de Belgische overheid krijgen binnenkort een driedaagse training in Asse in ware ‘Kamp Waes’-stijl. Deze week was het alvast de beurt aan enkele directieleden die het programma volledig doorliepen. De training leert de medewerkers omgaan met medische noodgevallen en vijandige confrontaties. “De deelnemers zijn vooral onder de indruk en hadden niet verwacht dat het zo realistisch ging zijn”, klinkt het.

Enabel is het agentschap voor ontwikkelingssamenwerking van de Belgische federale regering. Hun medewerkers doen vooral werk op het terrein in een 20-tal landen, vooral in Afrika en het Midden-Oosten. Het agentschap bestaan uit zo’n 2.000 medewerkers die zich inzetten in de kwetsbare landen waar geen of weinig overheid is en de veiligheid dus niet altijd optimaal is. Om hun medewerkers goed voor te bereiden op hun missies sloegen ze de handen in elkaar met beveiligingsorganisaties G4S en S.A.F.E. Zij schakelen experten in die hun ervaringen als militairen delen. “We organiseren deze opleiding vooral onder het principe: wees bewust van de context waarin je werkt”, aldus Guido Couck, communicatieverantwoordelijke bij Enabel. “Alle zaken die een impact kunnen hebben op waar je woont of werkt zoals incidenten, corruptie of checkpoints komen aan bod.”

Kamp Waes

Bovendien wordt één van de onderdelen nagebootst onder leiding van een van de S.A.F.E.-specialisten die het gijzelnamescenario van het TV-programma Kamp Waes heeft geleid. “De directie van Enabel kreeg deze week alvast een HEAT-training (Hostile Environment Awareness Training) om te tonen hoe je moet omgaan met moeilijke of gevaarlijke situaties in het buitenland”, vertelt Yannick De Smet van beveiligingsorganisatie G4S. “Het is een training van drie dagen waarbij we een aantal gevaarlijke situaties behandelen. De deelnemers zijn vooral onder de indruk. Ze hadden volgens mij niet verwacht dat het zo realistisch zou zijn. Er zijn enkele momenten geweest dat hun hart harder is gaan kloppen, de adrenaline is gestegen en bij zichzelf toch wat vragen gesteld hebben.”

Quote We organise­ren deze opleiding vooral onder het principe: wees bewust van de context waarin je werkt. Alle zaken die een impact kunnen hebben op waar je woont of werkt zoals incidenten, corruptie of check­points komen aan bod Guido Couck, Communicatieverantwoordelijke bij Enabel

Scenario’s

De driedaagse training bestaat uit verschillende onderdelen. De 221 medewerkers van Enabel mogen zich verwachten aan een goedgevuld programma met onder meer theoretische opleidingen die later in de praktijk omgezet moeten worden. Zo volgt er op de laatste dag van de training een ‘finale’ waarbij de medewerkers hun aangeleerde vaardigheden en technieken op één moment tot uiting zullen moeten brengen. Ze zullen zich door medische noodgevallen en vijandige confrontaties heen moeten loodsen. Maar opgelet, want tussendoor bestaat de kans nog op een onverwacht scenario waar niemand op voorbereid is.

Na elk scenario krijgen de medewerkers een debriefing met evaluatie van hun lesgevers. Daar komen ze te weten wat ze goed hebben aangepakt en wat ze in de toekomst best anders doen. Als allerlaatste opdracht worden de medewerkers bovendien geconfronteerd met alle scenario’s van de voorbije dagen in één algemene opdracht.

