Ongeval op de Brusselse Binnenring zorgt voor hinder

VOETBAL tweede provinciale B Voorzitter Kris Thielemans (As­se-Zel­lik) kijkt positief naar toekomst: “Financieel gezond en realisti­sche sportieve ambities”

Op 1 mei zit de reguliere competitie er op voor de voetbalclubs in de provincie Vlaams-Brabant. Asse-Zellik A sluit in tweede provinciale B het seizoen af tegen Wemmel, een derby waarin niets meer te winnen of te verliezen valt. “Gezien de blessurelast waarmee wij dit seizoen te kampen hadden, ben ik uiterst opgelucht dat we ons twee speeldagen voor het einde wiskundig konden verzekeren van het behoud”, verklaart voorzitter Kris Thielemans.

1 mei