Omstreden energieleverancier Mega stuurt ongeziene voorschotfactuur van 7.000 (!) euro naar jong gezin: “Dit is het collectief ruïneren van héél veel Belgen”

Kortenberg Op huizen­jacht in… Kortenberg: “Voor een nieuwbouw­pro­ject kom je er niet met half miljoen”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week bezoeken we Kortenberg. “Wie in de prachtige Minneveldstraat wil kopen, moet al snel minstens 600.000 euro neertellen.”

15 oktober