Nora maakt viergeslacht compleet

Hofstade Tuinhuis loopt schade op nadat stapel houtblok­ken om onduidelij­ke reden vuur vatten

In de Overbroekstraat in Hofstade is er maandagmiddag brand uitgebroken in een tuinhuis waar hout lag opgestapeld. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Twee tuinhuizen liepen schade op, maar niemand geraakte gewond.

14:11