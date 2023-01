Nieuwjaarsreceptie “met muzikale verrassing” voor Assenaren

Baanwielrennen elite Brent Van Mulders Belgisch kampioen punten­koers: “En toch weet ik niet hoe mijn toekomst er uitziet”

In het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent kroonde Brent Van Mulders (22) zich maandag tot Belgisch kampioen puntenkoers. In de eindstand telde hij evenveel punten als prof Lindsay De Vylder, maar in de slotsprint ging hij de winnaar van de Gentse zesdaagse vooraf.

