Nieuwe jobbeurs promoot werkzaamheid in Asse, Dilbeek en Wemmel.

De arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper en het aantal openstaande vacatures stijgt pijlsnel. Bedrijven in de regio schreeuwen bijna om nieuwe werkkrachten. In jeugdcentrum ’t Jass op de Asphaltcosite in Asse konden werkzoekenden uit de brede regio snuisteren in een groot aanbod van vacatures uit een brede waaier van sectoren: van retail, horeca en overheidsbedrijven tot zorg, interim en beveiliging. “De vraag was duidelijk heel groot bij de lokale bedrijven want we zaten al snel aan de maximumcapaciteit,” zegt Marleen Wynant, regisseur Werk en Sociale Economie (Haviland). “Deze jobbeurs was afgestemd op de noden van beide groepen. Werkzoekenden zijn in de eerste plaats op zoek naar een job dichtbij. Daarom brachten we de jobbeurs letterlijk dicht bij huis. Vorig jaar lag de focus op Wemmel, dit jaar brachten we alles naar Asse. We beperkten het niet alleen tot deze regio. Werkgevers en werkzoekenden uit de brede omgeving rond Dilbeek, Asse en Wemmel waren welkom.”