Nieuwbouw voor De Glinster in Zellik: “50 extra plaatsen en geen traditionele klaslokalen meer”

ZellikLeerlingen en leerkrachten van basisschool De Glinster in Zellik kijken reikhalzend uit naar volgend schooljaar. Vanaf dan kunnen ze hun versleten gebouw of containerklassen verlaten en verhuizen naar een nieuwbouw. “In het nieuwe schoolgebouw zullen de leerlingen ook veel meer zelfstandig moeten werken”, klinkt het. “’s Ochtends krijgen ze instructies en nadien gaan ze aan het werk.” Er komt plaats voor vijftig extra leerlingen.

Op 10 oktober werd de betonplaat gegoten en een kleine drie weken later staan de muren van het gelijkvloers er nagenoeg al allemaal. “Het gaat inderdaad snel”, lacht Karin Van Diest, nog maar sinds maart directeur van De Glinster. “En als alles goed blijft gaan kunnen we 1 september 2023 naar de nieuwbouw verhuizen.” Het was dan nu ook hét moment voor de symbolische eerstesteenlegging, in aanwezigheid van gemeentebestuur, inrichtende mach, leerkrachten, de leerlingenraad en afgevaardigden van de betrokken firma’s.

Geen klassen maar units

Het klassieke schoolsysteem met afzonderlijke klassen lijkt te verdwijnen in Zellik. “Unitwerking gaat centraal staan in het nieuwe gebouw”, zegt Van Diest. “Dat willen zeggen dat de kinderen in groepen gaan samenzitten en dat zelfstandig leren gepromoot gaat worden. Ze zullen dus echt leren om alles zelf in handen te nemen. Bedoeling is dus dat de leerlingen ‘s ochtends instructies krijgen om vervolgens zelfstandig aan het werk te gaan. De leerplekken zijn zodanig ingericht dat de kinderen bijvoorbeeld per vier, per zes of alleen kunnen zitten.” Concreet zal het nieuwe schoolgebouw uit twee bouwlagen bestaan. “Met op het gelijkvloers de administratie en het leraarslokaal, maar ook de units voor het eerste en tweede leerjaar”, klinkt het. “Er komt daar ook een groot atrium waar kinderen kunnen spelen of leren, met aan de andere kant van het gebouw ook een kleuteratrium. Aan die laatste komen twee units: één voor de jongste kleuters en één voor de oudste. Vervolgens zal je op de eerste verdieping een grote sporthal vinden, samen met een grote unit voor het derde tot en met zesde leerjaar, een ruimte voor muzische vorming en een open ruimte die als bibliotheek zal fungeren.”

Afbraak

Eens de verhuis is afgerond zullen de huidige gebouwen gesloopt worden. “Het gaat om een gebouw uit de jaren zestig waardoor we echt wel toe waren aan vernieuwing”, weet Van Diest. “Daarvoor werd twee jaar geleden het licht op groen gezet. Na de sloop en het verdwijnen van de containerklassen zal er beplanting op die vrijgekomen ruimte komen en we maken werk van een overdekte speelplaats. Leerlingen zullen dus meer groene speelruimte ter beschikking hebben. Daar hebben de kinderen in Zellik echt wel nood aan, zeker als je weet dat veel van onze leerlingen in het Breughelpark wonen.”

Extra schoolbanken

Onderwijsschepen Johan De Rop haalde tijdens zijn speech ook aan dat Zellik tevreden zal zijn met de extra schoolbanken. “En we kunnen dat beamen”, besluit de directeur. “Er zijn jammer genoeg hele lange wachtlijsten in Zellik. Onze school telt nu 220 leerlingen we zouden volgend schooljaar naar 250 gaan, met een extra uitbreidingsmogelijkheid voor 20 leerlingen. Maar heel groot willen we niet worden omdat we een kleine familiale school willen blijven. Maar dromen kan natuurlijk. Naast ons terrein staan enkele gebouwen naar waar we later misschien wel kunnen uitbreiden.”

