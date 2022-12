Negen paarden in beslag genomen bij manege in Asse: “Dieren waren allen vel over been”

AsseBij een manege in Asse zijn afgelopen week negen paarden in beslag genomen. Volgens het Departement Omgeving werden de dieren verwaarloosd. Het afgelopen jaar vonden er al drie controles plaats waarbij telkens processen-verbaal werden opgesteld. “Omdat er geen beterschap kwam, zijn we een stap verder gegaan”, klinkt het.

Het Departement Omgeving, waar Dierenwelzijn onder valt, is dinsdag overgegaan tot het in beslag nemen van negen paarden bij een manege in Asse. “Het gaat om negen verwaarloosde paarden. Ze zijn naar een opvang overgebracht”, zegt Ann Heylens, woordvoerder bij het Departement Omgeving. “De verzorging en huisvesting van de paarden liet ernstig te wensen over. De inspectiedienst heeft zowel op 20 april als op 26 april meldingen ontvangen over de toestand van de dieren, waarop op 26 april een eerste controle werd uitgevoerd. In totaal vonden er sinds de eerste klacht drie controles plaats en werden er vier processen-verbaal opgesteld. De vraag om maatregelen te treffen of zaken te verbeteren of aan te passen leverde niets op.”

Op sociale media wordt onthutst gereageerd op het feit dat de situatie zo lang is blijven aanslepen. Er wordt ook gemeld dat er pas actie werd ondernomen nadat het kabinet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) rechtstreeks werd gecontacteerd. “Maar dat laatste is niet het geval”, zegt Heylens. “Er is op geen enkele wijze een tussenkomst van minister Weyts geweest. Voorts werd de normale gang van zaken gevolgd. Het is niet zo dat er bij klachten altijd onmiddellijk een inbeslagname volgt. Bij heel zware feiten of een zeer ernstige situatie kan dat wél, maar doorgaans krijgt de eigenaar eerst de kans om de situatie te verbeteren of aanpassingen door te voeren. Zoals gewoonlijk werd er bij deze zaak ook een dossier overgemaakt aan het parket.”

Drie veulens die in beslag werden genomen.

“Letterlijk vel over been”

De paarden werden opgehaald door Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder. Daar winden ze eveneens geen doekjes om de slechte toestand van de dieren. “Dat niet alles daar volgens de regels van de kunst gebeurde, is vrij duidelijk als men naar de toestand van de dieren kijkt”, zegt Rudi Oyen, verantwoordelijke van het opvangcentrum. “De dieren waren letterlijk vel over been en die toestand is levensbedreigend. Het is een gevolg van ontbering door langdurig geen of niet het geschikte voedsel. En dan spreken we niet over een periode van een week, maar over maanden. En die toestand is bij alle negen het geval.”

Bij het Limburgse opvangcentrum zal men nu proberen om de dieren er opnieuw door te krijgen. “Dat doen we in samenwerking met onze dierenarts”, gaat het verder. “De dieren krijgen beschutting en voeding, eigenlijk hetgeen dat ze normaal gezien nodig hebben. Ook ontworming is belangrijk, zeker bij de veulens. Voorts worden ze nauwlettend opgevolgd en zullen ze de juiste voeding krijgen. In het begin zal veel krachtvoer niet mogelijk zijn omdat ze gewoonweg nog niet krachtig genoeg zijn. Alle negen hebben ze nog overlevingskansen en we zullen ons best doen om de dieren er door te krijgen.” Bij de manege was donderdag niemand bereikbaar voor commentaar.

