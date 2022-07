N9 in beide richtingen toegankelijk tijdens bouwverlof

Zellik Fiets- en voetgan­gers­brug over Pont­beeklaan volledig gereno­veerd

De fiets- en voetgangersbrug over de Pontbeeklaan in Zellik is door het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) grondig onder handen genomen. De brug werd daarbij volledig gestript en er kwam onder meer een nieuwe waterdichting. In augustus wordt er nog nieuwe ledverlichting langs de brug geplaatst.

11 juli