N-VA Asse vraagt meer geld voor Vlaamse Rand: “Verdienen het meer dan centrum- of kuststeden”

AsseMeerderheidspartij N-VA Asse is van oordeel dat gemeenten in de Vlaamse Rand onvoldoende middelen uit het gemeentefonds ontvangen. De partij zegt dat er aanspraak zou kunnen gemaakt worden op enkele miljoenen extra per jaar. De vergelijking met centrumsteden wordt gemaakt. “Maar als gemeenten in de Westhoek extra middelen krijgen voor de opkuis van restanten van de Eerste Wereldoorlog, dan hebben wij daar zeker recht op met onze integratieproblematiek”, klinkt het.

N-VA Asse kijkt vooral naar het Gemeentefonds. Een gemeente ontvangt inkomsten uit belastingen, maar tussen de gemeenten kunnen die inkomsten groot zijn door verschillende factoren. Daarom heeft de Vlaamse overheid het Gemeentefonds opgericht, om die inkomensongelijkheid in zekere mate te herstellen en om gemeenten te helpen bij het creëeren van voldoende financieel draagvlak. “En de middelen uit het Gemeentefonds worden verdeeld volgens de noden van gemeenten en dus niet noodzakelijk op basis van het inwonersaantal”, zegt Joris Van den Cruijce, voorzitter van N-VA Asse.

“Als we die verdeling nagaan zien we dat grote steden zoals Gent en Antwerpen al een hele brok uit het budget nemen, waarna er een (te) grote aandacht is voor centrumsteden. Die hadden de afgelopen decennia misschien specifieke uitdagingen, maar de laatste jaren wordt de Vlaamse Rand geconfronteerd met problematieken rond anderstaligen, veiligheid en integratie”, vult ondervoorzitter Victor Rooseleer aan.

Verdeelsleutel actualiseren

Volgens N-VA is de verdeelsleutel van het Gemeentefonds niet meer actueel. “Zo krijgen gemeenten in de Westhoek extra dotatie omdat ze restanten van de Eerste Wereldoorlog moeten opruimen”, klinkt het. “Terecht, misschien. Maar zet daar de integratieproblematiek van de Vlaamse Rand tegenover en je zult zien dat dat andere koek is. En kustgemeenten krijgen dan ook nog eens extra geld omdat ze een specifieke taak hebben voor alle Vlamingen.”

De partij maakt graag een vergelijking: “De stad Turnhout krijgt ongeveer 20 miljoen euro meer dan Asse. Intussen telt Halle-Vilvoorde wel 640.000 inwoners, wat meer dan tien procent van de Vlaamse bevolking is. Ook hier heeft men nood aan extra infrastructuur voor onderwijs, kinderopvang, sport enzovoort. Een gemeente als Asse heeft dezelfde functie als een centrumstad, maar krijgt daar wel de ‘randproblemen en -uitdagingen’ bovenop. De criteria voor het toekennen van de middelen moeten dus dringend worden aangepast aan de noden van vandaag. We zullen via verschillende kanalen proberen om de neuzen hiervoor in de juiste richting te krijgen.”

Vlaamse Randfonds

In 2020 zette de Vlaamse overheid wel al het Vlaamse Randfonds op. In totaal wordt er in 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 zo’n 26 miljoen euro verdeeld onder de negentien gemeenten in de Vlaamse Rand. Net omdat de maatschappelijke uitdagingen daar het grootst zijn. Er wordt dan vooral gekeken naar vergroening, onderwijs, cultuur, welzijn, mobiliteit en economische ontwikkeling. Asse zelf financierde met dit geld twee keer een taalstage Nederlands waarvoor het twee keer 39.650 euro ontving en er werd grond aangekocht voor de uitbreiding van Kravaalbos waarvoor de gemeente 388.000 euro ontving.

