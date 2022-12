Muilezel ruikt meteen onraad...maar zet toch door

Op 25 november 2020 werd plots 3.750 euro op zijn rekening gestort. Dit geld bleek afkomstig van een man die een mailtje van zijn bank had ontvangen met de vraag zijn code in te geven in zijn kaartlezer. Op deze manier konden oplichters aan zijn gegevens geraken en in totaal 24.000 euro versluizen naar verschillende rekeningen van zogenaamde muilezels. Aanvankelijk ontkende de Assenaar maar uiteindelijk bekende hij alles. “Ik zou 500 euro krijgen als ik mijn twee bankkaarten en de codes ervan zou afstaan”, klonk het tegen de politie. “Eigenlijk besefte ik meteen dat het louche was. Ik had het niet mogen doen.” Het parket apprecieerde zijn openheid en besloot slechts een werkstraf van 80 uur te vorderen. De rechtbank deed hier nog 10 uur bij.