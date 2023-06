Motorrijder (56) al vier dagen kritiek na zware aanrijding: “Die bestuurder heeft nog steeds niet gevraagd hoe het met mijn broer gaat”

REPORTAGE. In het dorp van Ilse Uyt­tersprot na het proces: “Haar mama en kinderen zullen in het café binnen­sprin­gen... Daar ben ik zeker van”

Na een heftige periode voor al wie Ilse Uyttersprot graag heeft gezien, daalt het stof stilaan neer over de zaak. Maar in Gudul’s Kaffee, het café waar de Aalsterse ex-burgemeester kind aan huis was, wordt er nog altijd over de moord en het assisenproces gepraat. En over Ilse zelf natuurlijk. “Ik zie haar als buurmeisje nog in de tuin meespelen met mijn eigen jongens.” Maar die warme herinneringen staan in schril contrast met de gevoelens voor de veroordeelde Jurgen Demesmaeker.