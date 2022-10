“Moet ik voorbij hun woning? Dan neem ik mijn wagen”: buurman na aanval van agressieve hond op jongen (12)

Afgelopen donderdagnamiddag nog werd een 12-jarige jongen aangevallen en gebeten door de hond in de Spoorwegbaan, in de omgeving van het kruispunt met de Zittert. De jongen diende afgevoerd te worden naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis waar hij gehecht werd. Volgens de politiezone AMOW vond er in maart van dit jaar ook al een bijtincident plaats waarvan aangifte werd gedaan. “Maar we horen nu in de buurt dat de situatie al langer dan een jaar aansleept en er al verschillende incidenten plaatsvonden”, zei commissaris Fred Scrayen vrijdag. “Zo werd er ook al een klein hondje doodgebeten.” Ook op sociale media getuigen verschillende mensen hoe ze zelf of vrienden van hen het slachtoffer werden.