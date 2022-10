Mieke zamelt opnieuw bh’s in voor het goede doel

“Sinds het begin van de inzamelingsactie zijn we met Lingerie Ghislaine één van de trekkers van de actie”, zegt Vanderroost. “Dit jaar nemen we voor de achtste keer deel aan de inzamelingsactie Vrouwen ondersteunen vrouwen. De oude maar nog draagbare bh’s worden ingezameld om ze via Wereldmissiehulp te schenken aan vrouwen die het moeilijker hebben om kwaliteitsvol ondergoed aan te schaffen. Kwaliteitsvolle lingerie is voor veel vrouwen nu eenmaal een luxe, terwijl het niet alleen bijdraagt tot het comfort maar ook tot een beter zelfbeeld. We horen in onze winkels vaak dat heel wat vrouwen nog goed bruikbare bh’s in de kast liggen hebben die ze niet meer dragen. Dit kan zijn omdat hun maat ondertussen is veranderd of omdat ze de lingerie niet meer mooi vinden. In plaats van dit ondergoed stof te laten vergaren in het hoekje van de kast, willen wij er andere vrouwen een plezier mee doen. Want mooi en goed ondergoed kan zoveel doen voor een vrouw.”