Meisje (14) in gips krijgt klappen nadat ze spot met Tiktok-filmpje van tiener: “Gsm gestolen en bloeduitstortingen op gezicht”

Aalst Bestuurder rijdt met volle snelheid in op voorligger op autosnel­weg

Op de E40 in Aalst vlak voor de wegenwerken is afgelopen nacht een bestuurder met volle snelheid ingereden op zijn voorligger die zich aan de toegelaten snelheid hield. Bij het ongeval raakte een iemand gewond, en ook de schade was aanzienlijk.

13 november