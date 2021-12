Meer dan twintig vrachtwagens in lichterlaaie bij Carro-Bel in Mollem, geen sprake van gewonden

Groot-Bijgaarden/Avelgem Onbekenden roven klimmateri­aal van bergfanaat Michael (34): “Vijftien jaar spullen verzameld en nu weer van nul herbegin­nen”

Volbloedavonturier Michael Appelmans uit Groot-Bijgaarden is in het Duitse Oberstdorf het slachtoffer geworden van een zware diefstal. Onbekenden gingen er vandoor met zijn complete collectie klimmateriaal. “Door corona had ik het al zo moeilijk en nu gebeurt ook nog eens dit”, zucht Michael. Een vriend van hem is nu een crowdfundingactie gestart.

22 december