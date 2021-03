Mbongela Malutshi (47) schuldig aan doodslag op haar echtgenoot: “Wel intentie om te doden, geen voorbedachtheid”

Volgens de jury had de vrouw de intentie om haar echtgenoot te doden maar was er twijfel of ze met voorbedachte rade had gehandeld. Het drama deed zich voor op 27 mei 2018 rond. Drie uur nadat de politie al eens was tussengekomen na een echtelijke ruzie werden politie en hulpdiensten door een buurman van het koppel opnieuw gebeld. Bij hun aankomst vonden ze in de tuin een man in brand. Het was de 48-jarige Malmbiteva. Hij werd met spoed naar het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek gebracht en stierf daar de volgende ochtend rond 5 uur. Volgens de wetsarts werd de dood veroorzaakt door een embolie en hypovolemische shock, als gevolg van cardiorespiratoire insufficiëntie veroorzaakt door de brand waar bij zeer hoge hitte giftige dampen vrijkwamen. Tegen de ambulanciers zei hij nog dat zijn vrouw hem in brand had gestoken.