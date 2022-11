Martine (60) sluit na 38 jaar succesvolle damesboetiek Saint Andrews: “Tijd dat ik aan mijzelf denk na enkele moeilijke jaren”

Saint Andrews zag 38 jaar geleden het levenslicht in de Weversstraat in Asse, op een steenworp van het gemeentehuis. “Zelf was aan de slag bij de aankoopdienst van Delhaize in Zellik”, vertelt Martine Torsin. “Mijn echtgenoot Michel Tampère had een kledingzaak voor heren in de Brusselse Gulden Vliesgalerij. Maar ik begon potentieel te zien in het starten van een zaak in Asse. We beslisten om er samen voor te gaan. Hij sloot zijn winkel in Brussel en ik gaf mijn job op. Wel moet ik toegeven dat ik vreesde dat onze relatie onder druk zou komen te staan door ook samen te werken, maar dat was helemaal niet het geval. Alles liep perfect.” Hun oog viel op het pand in de Weversstraat dat op dat moment nog een ruwbouw was. De winkel kon dus volgens hun wensen worden ingericht. De zaak werd doorheen de jaren nog een drietal keer vernieuwd. “En de naam? Die heeft mijn man gekozen”, zegt Martine. “Hij was een golfer en Saint Andrews was een bekend golfterrein in Engeland. De naam is dus daarop gebaseerd.”

“Geen enkele dag gewerkt”

Het koppel bouwde de volgende decennia een succesvolle zaak uit. De eerste negen jaar werd ook nog herenkleding aangeboden. “De zaken liepen altijd fantastisch”, gaat de uitbaatster verder. “Op weekdagen stonden we met z’n tweeën in de zaak en tijdens weekends kregen we hulp van een derde persoon. Tijdens bepaalde periodes was zelfs een vierde persoon nodig. Maar eigenlijk voelde geen enkele dag aan als werken. Altijd zijn wij bezeten geweest door fashion. Het combineren van kledingstukken en de klanten netjes aankleden was gewoonweg een passie. Daarom trokken wij ook naar Milaan. Niet alleen om de collecties te gaan uitkiezen, maar ook om de winkels eens binnen te stappen en te kijken welke trends er waren. Ook in Oostenrijk of Duitsland gingen wij op bezoek. Klanten die langskwamen wisten dat ze van kop tot teen gekleed buiten konden wandelen. We zorgden altijd voor een warm onthaal en we hadden hier zelfs een bar. Mensen konden dus iets drinken tijdens het winkelen, binnen of op ons knap terras. Het maakte enerzijds dat vele klanten ook goede vriendinnen zijn geworden én dat hun mannen hier ook graag meekwamen. Ik moet wel zeggen dat ons cliënteel ook standing had. De drie merken die altijd terugkeerden waren Marccain, Sportalm en Marc Aurel. Dat zijn niet de goedkoopste merken. Dat maakte ook dat de jongste klanten dertigers zijn.”

In schoonheid eindigen

Maar nu komt er dus een einde aan het mooie verhaal dat vele jaren een sprookje was. “Het overlijden van mijn man in december vorig jaar speelt daarbij een rol”, klinkt het. “Hij vocht enkele jaren tegen kanker. En ik moet u ook niet zeggen dat de crisissen van de afgelopen drie jaar het de ondernemers niet makkelijker maakt. Onlineverkoop die begon te boomen tijdens de coronaperiode was een zware slag. Wij hebben overigens nooit een webshop opgestart. En toen kwam de oorlog, met bijgevolg een energiecrisis. Het is een samenloop van omstandigheden dat maakt dat ik opgebrand ben en nood heb aan het vrijmaken van tijd voor mijzelf. De sluiting was heel lang een twijfelgeval en het valt mij enorm zwaar, maar het is voor mijn gezondheid de beste keuze. Als ik zeg dat ik het niet ga missen zou ik liegen – het was het levenswerk van mij en mijn man. Daarom wil ik ook nog in schoonheid eindigen. Alleszins doen de vele berichtjes van mijn toffe klanten deugd. Hen ben ik enorm dankbaar.” Nog tot 31 december kan je bij Saint Andrews terecht voor stevige kortingen op de collecties. Ook de stock van de vorige seizoenen zal aan ronde prijzen verkocht worden. En klanten die willen kunnen ook een berichtje achterlaten in het boek dat op de toog werd achtergelaten.

