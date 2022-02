Marc Meert (58) haalt slag thuis na protest aan ING-kantoor: “Rekening al sinds oktober geblokkeerd, maar nu werd probleem plots in acht uur opgelost”

Asse/TernatEr is dan toch een oplossing uit de bus gekomen voor Marc Meert (58) uit Ternat. U weet wel, de zelfstandige die dinsdagvoormiddag met zijn bestelwagen de toegang tot het ING-filiaal in Asse blokkeerde. Dat deed Marc omdat hij al sinds oktober geen toegang tot zijn rekening meer heeft bij de bank. Door de protestactie zette een team van ING plots alles in het werk om het probleem op te lossen. Met succes zo blijkt. “Want na acht uur kon ik opnieuw overschrijvingen doen”, aldus Meert.

Meert, die een firma heeft in ramen, deuren en zonneweringen, plaatste dinsdagochtend rond 9 uur zijn bestelwagen voor de inkomdeur van de selfbankingruimte. “Jullie blokkeren mijn zakelijke centen zonder reden, ik blokkeer jullie deur”, was zijn slagzin. Rond het middaguur staakte de man uiteindelijk zijn actie nadat er telefonisch contact was geweest. Er werd hem verzekerd dat een team met zijn dossier aan de slag ging en dat hij voor 16 uur nieuws ging hebben. “En iets voor 16 uur heb ik ook effectief antwoord gekregen”, zegt hij. “De uitleg was dat de formulieren, negen bladzijden in totaal, die ik begin januari ondertekende en verstuurde nog in verwerking waren. Maar er zou ook een technisch probleem hebben meegespeeld. In ieder geval nam ik ‘s avonds rond 19 uur de proef op de som en het lukte mij om een overschrijving uit te voeren.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Slechte wil

De actie van Marc Meert wierp dus zijn vruchten af. “Wat wekenlang niet lukte, konden ze nu toch op acht uur tijd oplossen”, zegt hij. “Voor mij is het duidelijk dat er dan minstens één iemand van slechte wil is geweest. Als ze het hadden willen oplossen, dan was dat al sneller gebeurd. Maar het toont ook aan dat we voor onszelf moeten opkomen. Ik voelde gewoon dat ik actie moest ondernemen om iets gedaan te krijgen. Maar pas op, ik ben nog hoffelijk geweest. Omdat ik niet tot tegen de deur kon rijden, konden mensen nog altijd binnen en buiten. En er was een oud vrouwtje die van de markt kwam en met twee winkeltassen naar binnen wilde. Voor haar heb ik mijn auto dan wat naar voor laten bollen. Intussen lijk ik ook enorm veel steun te krijgen. Ik zag honderden reacties voorbijkomen op sociale media, maar er zijn ook mensen die mij al persoonlijk via de firma contacteerden. Velen die hetzelfde meemaakten of zich in dezelfde situatie bevinden. Eén iemand uit Ternat liet mij zelfs weten dat het probleem een jaar lang aansleepte en hij alles voor de rechtbank heeft moeten trekken voor het in orde kwam.”

“Opkomen voor onze rechten”

Of de man klant blijft bij ING laat hij in het midden. “Maar vanaf nu zal ik dagelijks voor de daglimiet geld overschrijven naar de rekening die ik bij een andere bank heb”, zegt hij. “Mijn rekening werd geblokkeerd tussen 19 oktober en 29 november. Toen dacht ik er vanaf te zijn, maar plots ging de rekening op 23 december opnieuw op slot. Dus misschien loopt het nu binnenkort opnieuw fout. En zoals ik dinsdag al zei: ik heb mijn firma sinds 1988 en bouwde dus al iets op, maar stel dat je net begonnen bent en je maar één rekening bij één bank hebt. Dan heb je misschien daardoor wel een probleem dat tot een faillissement kan leiden. De grootste les die ik heb getrokken: we moeten allemaal meer op onze strepen staan en opkomen voor onze rechten. Het geld dat zij blokkeerden was wel mijn geld, hé.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels