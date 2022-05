Man in cel na neersteken Moldaviër

AsseEen man die op 10 april een 45-jarige Moldaviër zou hebben neergestoken in Asse, zit al sinds 30 april in de cel. Op 2 juni moet de man opnieuw voor de raadkamer verschijnen, die zich dan moet buigen over zijn verdere voorlopige hechtenis. Meteen na de feiten was al een 21-jarige Roemeen opgepakt, maar die werd kort nadien vrijgelaten.

De steekpartij vond plaats op zondagavond 10 april, in een appartementsgebouw in de Jan Dekinderstraat in Zellik, een deelgemeente van Asse. Daar was die avond een feestje aan de gang, waarbij ook een varken werd geslacht, maar rond 22 uur kreeg de politie de melding dat er een ruzie had plaatsgevonden, waarbij een gewonde was gevallen.

Geslacht varken

Ter plaatse troffen de agenten in de trappenhal van een klein gebouw het lichaam van een 45-jarige Moldaviër aan. De man had een messteek in de hals gekregen en was al overleden. In de flat lag ook een hoop bloed, waarvan niet duidelijk was welk deel van het geslachte varken afkomstig was en welk deel van het slachtoffer. Ook trof de politie verschillende bebloede messen aan, waarbij al evenmin duidelijk was welk mes gebruikt was om het slachtoffer neer te steken.

Messteek

Volgens getuigen in het gebouw hadden drie personen, die niet in het gebouw woonden maar er die avond wel aanwezig waren, ruzie gekregen, waarbij het slachtoffer een messteek gekregen had. Een van de andere personen was gevlucht, de tweede, een 21-jarige man van Roemeense nationaliteit, was ter plekke gebleven en werd door de politie opgepakt. Die jongeman werd na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten en niet in verdenking gesteld.

De politie zocht sindsdien verder naar de gevluchte verdachte en kon die uiteindelijk op 30 april inrekenen. Hij werd onder aanhoudingsbevel geplaatst en verblijft sindsdien in voorlopige hechtenis.