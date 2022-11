Man door lint tegen politie: “Spuwen en stampen”

In augustus van vorig jaar betrapte de politie de man in een verlaten gebouw in Asse. Bij het binnenklimmen was het alarm geactiveerd waarna een patrouille er was langsgegaan. De man was flink boven zijn theewater en stamelde ‘dat hij enkel een slaapplaats zocht’. Hij weigerde zijn identiteitskaart te tonen waarna de agenten hem arresteerden voor openbare dronkenschap. “In zijn cel spuwde en stampte hij naar de agenten. Ook riep hij dat hij corona had”, aldus het parket dat zes maanden cel vorderde. De man kwam niet opdagen ter zitting waardoor hij bij verstek 6 maanden cel kreeg.