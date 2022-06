Man door het lint na discussie over parkeerplaats

Asse Dertiger krijgt 36 maanden cel voor rol in cannabis­plan­ta­ge: “Uit geldnood op aanbod ingegaan”

Een dertiger die verantwoordelijk was voor een cannabisplantage in Asse, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De man uit Albanië werd begin maart 2021 opgepakt, maar na enkele maanden voorlopige hechtenis het land uitgezet.

