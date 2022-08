Man betrokken bij dodelijke achtervolging krijgt nu 5 jaar voor schietpartij in pizzeria

Asse/Mollem Vlammenzee in bedrijfs­loods Mollem veroor­zaakt door brandende TL-lamp

De brand in een bedrijfsloods in de industriezone Z.5 Mollem is ontstaan na een defect aan een lamp. Dat concludeert de branddeskundige die onderzoek ter plaatse verrichte. “Volgens de eerste vaststellingen die vrijdag gebeurden gaat het een accidentele brand”, laat woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde weten. “De brand is ontstaan in een TL-lamp die spontaan in brand gevlogen is. De kunststof die daaruit lekte is vermoedelijk op een stapel textiel terecht gekomen en zo heeft de brand zich kunnen verderzetten.”

